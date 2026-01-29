フィットイージーが堅調に推移している。２９日午前１０時ごろ、中国新聞社（広島市中区）とフランチャイズ契約を締結したと発表しており、材料視した買いが入っている。中国新聞社は広島を中心とするブロック紙「中国新聞」を発行している。出店は２０２６年中を予定。中国新聞社は地域でのネットワークを生かした利便性の高い場所への出店や、情報発信力を活用した地域密着型マーケティングの推進に取