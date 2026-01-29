午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２７２、値下がり銘柄数は１２６９、変わらずは５４銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、石油・石炭、保険、機械など。値下がりで目立つのは情報・通信、サービス、小売など。 出所：MINKABU PRESS