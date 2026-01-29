卵巣がんの症状は？Medical DOC監修医が卵巣がんの症状・原因・セルフチェック法や何科へ受診すべきかなどを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はMedical DOCにて『「卵巣がんの症状」はご存知ですか？原因・セルフチェック法も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：木村 香菜（医師） 名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修