介護が始まると、日々のケアに対する不安だけでなく、毎月かかる費用の負担に頭を悩ませる方は少なくありません。「貯蓄が減っていくのが怖い」「将来、施設に入居できるのか」と漠然とした不安を抱えながらも、複雑な制度を前に何から手をつければよいか迷ってしまうこともあるでしょう。この記事では、介護保険や税金の控除制度を活用して、介護費用を抑える方法を解説します。また、自己負担を減らすための具体的な申請手続きや