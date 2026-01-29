千葉ロッテマリーンズ所属の廣池康志郎（23）が1月25日、Instagramを更新。山本由伸（27）らとの自主トレの様子を公開した。 【画像】西武・栗山巧、42歳の最新ヘアに「いやもう男前すぎて」サイド刈り上げ×黒コーデの”激渋”姿に「最高すぎ」の声殺到 「いい刺激を体感することが出来ました！」と投稿されたのは、廣池と高橋宏斗（23）、澤田圭佑（31）、張賢淑（21）と山本の集合写真。山本は手を前で組み