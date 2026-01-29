現地１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、３位レアル・マドリーが、かつての指揮官ジョゼ・モウリーニョが率いる29位のベンフィカと対戦。２−４でまさかの惨敗を喫し、一気に９位に転落した。この結果、ラウンド16へのストレートインを逃し、プレーオフに回る結果になった。30分にキリアン・エムバペのゴールで先制したマドリーだったが、その後に立て続けに３失点。58分に再びエムバペ