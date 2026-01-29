UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第8節（最終節）が28日に行われ、次のラウンドに進出するする24チームが決定した。リーグフェーズ上位8チームがベスト16に進出する一方で、9位から24位のチームはホーム＆アウェイ形式で行われるノックアウトフェーズのプレーオフへ。プレーオフの組み合わせ抽選は1月30日（金）に決まり、試合は1stレグが2月17/18日に、2ndレグが2月24/25日に行われる。なお、プレーオフに進