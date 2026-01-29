【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の松田好花が、『週刊少年チャンピオン』（1月29日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。 ■グラビアのテーマは「卒業の朝」 1月29日に開催される卒業セレモニーをもって日向坂46を卒業する松田好花が、『週チャン』でアイドル最後のグラビアに臨む。「卒業の朝」をテーマに、ベッドで物思いにふける姿や、サイリウムカラーのピンク色のドレスを