山洋電気 [東証Ｐ] が1月29日午前(11:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比43.9％増の57.5億円に拡大し、通期計画の85億円に対する進捗率は5年平均の64.6％を上回る67.7％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比67.7％増の27.4億円に拡大する計算になる。