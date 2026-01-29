29日11時現在の日経平均株価は前日比53.69円（-0.10％）安の5万3305.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は272、値下がりは1269、変わらずは54と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は188.52円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＳＢＧ が94.66円、ファストリ が48.13円、レーザーテク が28.88円、リクルート が27.18円と続いている。 プラス