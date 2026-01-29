29日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝153円26銭前後と、前日午後5時時点に比べ61銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円33銭前後と29銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース