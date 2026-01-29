サッカーJリーグの川崎フロンターレに所属するU-23（23歳以下）日本代表・大関友翔（19）が、中国のSNS上で話題になっている。今月24日に行われたU-23（23歳以下）アジアカップ決勝では日本と中国が対戦。大関はこの試合で先制ゴールを挙げるなど活躍し、4-0の勝利に貢献した。この試合をめぐってはサッカーファンが試合に関するコメントを投稿する中、中国のSNS・小紅書（RED）ではその整ったルックスに関する投稿が相次いでいる