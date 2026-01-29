中国生態環境部は1月28日の記者会見で、「中国は（2021年から2025年までの）第14次五カ年計画の期間中に、世界最大規模のクリーン電力供給システムとクリーン鉄鋼生産システムを構築した。各地域と各業界が協力して汚染削減と炭素削減を推進し、中国のグリーン・低炭素転換の歩みが絶えず加速した」と説明しました。中国生態環境部によると、第14次五カ年計画期間中、電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車といっ