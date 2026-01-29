どちらが真の“カリスマ”か。勝負は、いつの間にかポーカーの話だけではなくなっていた。ファイナルテーブル冒頭から、芸人vs俳優の異色対決がスタジオを大いに沸かせ、視聴者も大爆笑に包まれた。【映像】三浦翔平とDenの異色対決は“まさかの結末”に…各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦