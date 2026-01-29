お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が、28日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。かつて取得を目指した資格について語った。同番組には、“東西節約界の2大巨頭”として「サバンナ」八木真澄とお笑い芸人のザブングル加藤が出演。「かまいたち」濱家隆一が、「2人ともFP（ファイナンシャルプランナー）を取られたんでしたっけ？」と質問すると、八木は「加藤君は宅建も持ってる」