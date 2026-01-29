ウクライナ軍死傷者は５０〜６０万人米戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）は２７日、ロシアがウクライナ侵略を始めた２０２２年２月から昨年末までにロシアとウクライナ両軍の死傷者（行方不明者を含む）が推計約１８０万人に上るとの報告書を発表した。今春には２００万人に達する可能性があるとした。消耗戦で露軍に甚大な犠牲が生じている。報告書によると、露軍の死傷者は約１２０万人で、うち戦死者は約２７万５０００〜３２