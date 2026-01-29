【ワシントン共同】米民主党上院トップのシューマー院内総務は28日、移民・税関捜査局（ICE）など連邦捜査官の法執行を巡り、統一行動規範策定やボディーカメラ装着義務付けを含む規制強化案を発表した。2026会計年度（25年10月〜26年9月）の歳出法案に盛り込むよう共和党に要求。応じなければ、予算案に賛成しないと表明した。昨年成立したつなぎ予算は今月30日に期限を迎える。歳出法案に変更を加えれば、30日までに成立する