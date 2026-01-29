「羽鳥慎一モーニングショー」が２９日、放送され、選挙の争点のひとつとなっている外国人政策について取り上げた。番組では、地方も都市部も外国人労働力に頼らざるをえない現状を取り上げた。国際基督教大学橋本直子准教授が出演し、働き手不足の解消のためにはオートメーション化や高齢者や女性にもっと働いてもらうなどの工夫も重要となってくること、介護の直接ケアなどの自動化が難しい分野は、どうしても人の手が必要