Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ふとPC作業の手を止めてコーヒーを飲む。そんな何気ない休憩時間が、この時計を着けてから特別な「鑑賞タイム」に変わりました。キーボードを叩く手元で回り続けるトゥールビヨン。日常を非日常に変える、ZEROO「T9-02 UFO」のある生活をレポートします。写真以上に「透けて」いる