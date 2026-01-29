Image: Shutterstock Samsung公式が、Galaxy端末で近々使用できるようになる新たな機能をチラっと公開しています。以前から噂されていた「覗き見防止フィルター」機能です。スマホはとってもプライベートな場所Samsungが開発に5年かけたという、覗き見防止フィルター機能（機能の正式名はまだわからず）。スマホの覗き見防止フィルムと同じ役割を担う機能です。真正面以外から見ると画面が暗