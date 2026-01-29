光の祭典「第31回神戸ルミナリエ」が1月30日に開幕するのを前に、障がいのある人らを招待してイルミネーションを点灯するハートフルデーが28日、神戸市中央区・東遊園地で開かれた。第31回 神戸ルミナリエ ハートフルデーに車いす利用者を含む約7000人が訪れた〈2026年1月28日 19時15分撮影 神戸市中央区・東遊園地〉ハートフルデーは1999（平成11）年から始まり、障がいのある人や高齢者、特別支援学校に通う子どもたちなどが