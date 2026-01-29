育児をしていると、周りからの何気ない一言に心がザワつくことってありますよね。正論だからこそ反論できず、モヤモヤだけが残ることも少なくありません。今回ご紹介するのは筆者の友人・Mさんから聞いた、家族だからこそ起きた育児トラブルと、その後の意外な展開のお話です。当時は苦しかった出来事が、立場が変わったことで思いもよらない形で解決していきました。 正論ばかり言う妹にモヤモヤ 5歳の息子を育てる私には、8