さぬき市役所 さぬき市は、地域住民などと連携しながら活動する地域おこし協力隊の隊員1人を26日から募集しています。 活動内容は、農産物や地域食材を生かした体験プログラムの企画やコーディネート、地域住民などと連携したモニターツアーの企画などです。市は、人材育成・農村コミュニティ・観光分野の専門家による定期的な面談と相談体制を設け、1人で抱え込まずに取り組める伴走支援を行うと