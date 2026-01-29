高速道路を走行中の車が、車体後部のドアを開けたまま走り、同乗している男性が身を乗り出して撮影しているとみられる動画がXに投稿され、危険だと指摘する声が相次いでいる。●もし落下してひいてしまったら・・・投稿によると、関越自動車道で1月15日、走行中の自動車の後部から男性が身を乗り出すようにして撮影している様子を目撃したという。動画には、車線をまたいで走り続ける場面も映っており、危険な運転状況がうかがえる