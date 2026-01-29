GoogleがChromeに、Gemini 3へアクセスできるサイドパネルを導入すると発表しました。この機能により、ユーザーは閲覧中のタブを離れることなく、ブラウザの右側に固定されたアシスタントを利用してマルチタスクを行うことが可能になります。さらに自動ブラウジング機能やNano Bananaで直接ブラウザ上の画像を編集できる機能なども搭載されます。Chrome gets new Gemini 3 features, including auto browsehttps://blog.google/pro