米専門局「ＭＬＢネットワーク」は２８日（日本時間２９日）、ＭＬＢの先発投手「トップ１０」をランキング形式で発表。第７位に、ドジャースの山本由伸投手が選ばれ、初のトップ１０入りを果たした。２４日に発表された全ポジション共通のトップ１００で山本は１３位。先発投手に限れば、７位スキーンズ（パイレーツ）、８位スクバル（タイガース）、クロシェット（レッドソックス）に続く１３位で、先発投手４番目の順位だっ