28日、米沢市で雪下ろし中の事故が相次ぎ、高齢の男性2人が大けがをしました。28日午後0時10分ごろ、米沢市舘山2丁目で自宅の車庫の雪下ろしをしようとしていた69歳の男性が、車庫にかけたはしごを登り、車庫の屋根に移ろうとしたところ足を滑らせ、およそ2.9メートル下の地面に転落しました。男性は背骨を折る大けがをしました。28日午後1時10分ごろには、米沢市笹野の住宅で屋根の雪下ろしをしていた85歳の男性が足を滑ら