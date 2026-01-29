巨人の１軍合同自主トレ２日目が２９日、ひなた宮崎県総合運動公園でスタートした。サブグラウンドで野手陣が内外野に分かれてノック。内野は各選手が複数ポジションを移動する中、昨季ゴールデングラブ賞を受賞した泉口友汰内野手は遊撃で軽快な動きを披露した。逆シングルから矢のような送球を見たスタッフからは「もう仕上がってるねえ！」と声が飛んだ。