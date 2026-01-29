世界的に人気を集めたアニメーション映画「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」のルミ、ミラ、ゾーイがフィギュアになった。バービー人形メーカーの米国玩具メーカー・マテル社が公開した。18インチ（約46センチ）で、3キャラクターとも、1体165ドル（約2万5000円）。マテル社は27日「ドイツのニュルンベルク国際おもちゃ博覧会で、同アニメをモチーフにした新しい玩具製品ラインを公開した」と発表した。同社は「消費者が、公式