歌人の俵万智さん（63）が、28日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。高校教員時代の裏話をした。87年に発表した歌集「サラダ記念日」が280万部を超える大ヒット。当時は神奈川の県立高校の教員だった。「普通の県立高校の先生をしていたのが、『笑っていいとも!!』に出たり『徹子の部屋』に出たり。年末に紅白の審査員をやったり」と一躍注目を浴びた。オードリーの若林正恭（47）が「バチバチ社