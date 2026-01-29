BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、デビューシングル「Star Wish」を21日にリリースした。恋愛ソングとして仕上げられた本作について、メンバーは「いい意味でデビュー曲感がない」「挑戦だった」と振り返る。熊本の自然の中で撮影されたミュージックビデオの思い出をはじめ、初めてのワンマン公演となるデビューショーケースや、今年それぞれが思