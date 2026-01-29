TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が28日、放送された。お笑いコンビ、きしたかの高野正成（36）が2週連続で「10メートル高跳びリベンジ」に挑戦。ネット上では興奮を演出した「疑似生」に注目が集まった。前週21日放送回は事前告知なしの緊急生放送だったが、今週は収録のノーカット放送となった。前週のラスト、同局の日比麻音子アナが飛び込めなかった高野に対し、チャレンジ終了を宣告。「このチャレ