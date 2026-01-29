東京・中野区の住宅に2025年10月、無施錠の窓から侵入し、現金と貴金属を盗んだとして男が逮捕された。盗んだ金は生活費や遊興費などに充てていたという。男は容疑を認め、「他にも20から30件やった」と供述している。クローゼットにあった現金と高級ネックレスを盗む28日午前9時頃、東京・中野区の野方署でカメラが捉えたのは、警察官に連れられうつむきながら歩く男。住居侵入と窃盗の疑いで逮捕された、無職の松崎幸治容疑者（5