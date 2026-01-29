那須を食で楽しんでもらおうと観光施設などで提供している特別メニューその名も「なすべん」が３月にリニューアルされます。 それぞれの施設が新メニューを持ち寄ったお披露目会が２８日、那須町で開かれました。 那須の食材をふんだんに使った特別メニュー「なすべん」は食で地域を盛り上げようと観光施設の関係者などによる協議会が企画したもので、毎年新しいメニューが考案され１７年目を迎え