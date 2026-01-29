中道改革連合の斉藤鉄夫共同代表は２８日、小山市を訪れ、新党が掲げる政治のあり方を訴えました。 中道改革連合の斉藤共同代表は、２８日夕方、安住淳共同幹事長と共に、小山市の小山グランドホテルで行われた集会に訪れました。 斉藤共同代表は、自民党との連立を離脱した経緯を振り返り、裏金問題について、明確な回答が得られなかったと話し、これからの新党が目指すのはクリーンな姿だと訴えました。 またこれまでの