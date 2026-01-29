全国高校選抜スポーツクライミング選手権大会で初優勝した宇都宮北高校が２８日、中村千浩県教育長を訪れ結果を報告しました。 中村教育長の元を訪れたのは、佐藤弘道校長、戸田稜大選手、石塚悠紀選手など５人です。 １２月、埼玉県加須市で行われたスポーツクライミングのリード種目で争う全国高校選抜大会で、宇都宮北高校は男子団体で初優勝しました。 競技は、２人以上出場している学校の個人成績の上位