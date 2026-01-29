【ミネアポリス共同】米中西部ミネソタ州の連邦地裁判事は28日、移民・税関捜査局（ICE）の同州ミネアポリスなどでの強硬な取り締まり活動を巡り、1月だけで96件の裁判所命令に違反していると指摘した。ICEのライオンズ局長代行への出廷命令は取り消したが「ICEは独自の法体系を持つ存在ではない」と非難し、違反を続ければ再び出廷命令を出すと警告した。ICEが同州で拘束した移民らに、審問の機会を与えるなど必要な司法手続