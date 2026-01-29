モデルのマギー（33）が29日、自身のインスタグラムを更新。ドバイでの様子を投稿した。「1日がんばりました！いろいろ物件動画をYouTubeで撮ってきたのでお楽しみに」とつづり、高層ホテルの部屋で夜景を背に胸元を大胆に露出したミニスカートワンピース姿の自撮りショットをアップ。スラリと伸びた脚線美も際立った。また、別の投稿では丈の短い白のトップスに茶色のパンツルックでサングラスをかけた姿も披露。「Dubaiにて撮