やっちまった。 言った瞬間「大丈夫、気付くわけない」って思ったけど、全然大丈夫じゃなかったです。 私もそろそろ寝ようとしてる時間帯に、私が寝るのを待ってたエマが覚醒。おもちゃと一緒に転がってたカミカミ（牛皮ガムのこと）を見つけて暇つぶしに噛み始めたのでした。 そして私は「あら、カミカミ噛んでるのー」って言ったつもりでした。笑 エマは牛皮ガムや馬アキレスのような硬いガムは、長時間噛んで食べきっ