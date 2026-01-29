UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第8節が行われ、リーグフェーズのすべての日程が終了した。これで順位表のトップ8に入ったクラブは決勝ラウンドへのストレートインの権利を手にした。アーセナル、バイエルンに続いてリヴァプール、バルセロナ、マンチェスター・シティなどがトップ8入りを決めたが、9位となりこれを逃したのがレアル・マドリードだ。リーグフェーズ最終戦ではベンフィカと対戦。キリアン・ムバッペのゴー