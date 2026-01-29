モチーフは新2000系電車西武バスと西武鉄道は2026年1月28日、路線バス車両2台の外観を黄色に変更し、3月上旬から「きいろいバス」として運行すると発表しました。【全部黄色】これが「きいろいバス」の全体像です（画像）色は西武鉄道の新2000系をモチーフにしています。西武を象徴する黄色い電車は1969年登場の101系電車や、1977年登場の2000系が挙げられますが、省エネ化も推進にあわせて黄色い電車の淘汰も進んでいます。