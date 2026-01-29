巨人の1軍キャンプメンバーによる合同自主トレ2日目は29日、キャンプ地・宮崎で行われ、ブルペンで豪華な共演が果たされた。田中将大投手と則本昂大投手が並んでブルペン入りし、互いに力強く腕を振り続けた。2日連続でブルペン一番乗りを果たしたのは則本。続いて田中将が隣のレーンで投げ始まると、時折、笑顔で会話をしながら投球練習を続けた。2人は楽天時代も同僚。田中将が24勝無敗で伝説となった13年は則本は新人。