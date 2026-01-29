◆テニス▽全豪オープンテニス第１２日（２９日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２９日＝吉松忠弘】２０２４年パリ・パラリンピック単複２冠で世界女王の上地結衣（三井住友銀行）が、わずか５６分でベスト４に進出だ。世界ランキング８位のリジ・デフリーフ（オランダ）に６−１、６−２とつけいる隙を与えない快勝で４強入りだ。上地は、第１セット、第１サーブが入る確率が９４％