SnowMan佐久間大介（33）が29日、都内で「レゴ（R）どうぶつシリーズキャンペーン発表会」に出席。仕事をする上で大事にしていることを明かした。昨年12月に「レゴ（R）クリエイティブフレンド」に就任し、子どもたちやその家族にレゴセットで遊ぶ楽しさを伝えている。日頃からアニメやダンスなど、好きなものについて熱意を持って発信する姿が印象的。そこには佐久間の信念が影響しており「僕自身も仕事をする上で愛が