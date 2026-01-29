気象庁＝東京都港区29日午前10時25分ごろ、千葉県南部で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は千葉県南部で震源の深さは約30キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.6と推定される。この地震による津波の心配はない。午前11時47分ごろにも、千葉県南部で震度3の地震があった。午前10時25分ごろに発生した地震の各地の震度は次の通り。震度4＝南房総岩糸、南房総谷向（千葉）▽震度3＝館山、館山市役所、南房総上