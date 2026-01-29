ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介が２９日、都内で「レゴ（Ｒ）どうぶつシリーズキャンペーン発表会」に出席し、愛猫について語った。佐久間は、「レゴ（Ｒ）クリエイティブフレンド」に就任。「うれしい。子どもの頃から触れてきたレゴに改めて触れて、こんなにわくわくできるんだと。大人の方にも魅力を伝えていきたい」と意気込んだ。この日は「どうぶつシリーズ」についてＰＲ。芸能界きっての生き物好きで知られる佐久間