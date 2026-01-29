東京・赤坂の特許庁前の交差点で起きた車両6台が絡んだ死傷事故で、赤信号を無視したとされる内閣府の公用車が衝突時、時速約130キロで走行していたことが29日、警視庁への取材で分かった。法定速度の2倍以上だった。