SnowMan佐久間大介（33）が29日、都内で「レゴ（R）どうぶつシリーズキャンペーン発表会」に出席。笑顔いっぱいの元気な姿を見せた。佐久間は体調不良のため、隔週でレギュラー出演しているTBS「ラヴィット！」の27日放送を欠席していた。昨年12月に「レゴ（R）クリエイティブフレンドに就任。レゴ（R）ブロックで装飾された可愛いマイクを持ち、「レゴクリエイティブフレンドの佐久間大介です。子どもの頃から触れてきた