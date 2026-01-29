お笑い芸人・きしたかのの高野正成が２８日、ＴＢＳラジオ「きしたかののブタピエロ」で、大反響を呼んだＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」での１０メートル高飛び込みチャレンジについて振り返った。ラジオの収録は２６日。２１日の生放送では恐怖で飛び込めなかった高野。「飛び込めば盛り上がるのは分かっている。でも飛び込めない」と振り返り。大反響にも「すごいことになっている」といい、圧倒的に「飛べ」「芸人やめろ