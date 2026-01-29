診療放射線技師の男が、病院に入院していた女子高校生にレントゲン検査と偽り、病室で服を脱がせた疑いで逮捕されました。東京歯科大学市川総合病院の診療放射線技師・小沢拓海容疑者（29）は2025年12月10日の午前中、入院していた女子高校生（18）に「上半身のレントゲン写真を撮る」などと言い、病室で服を脱がせた疑いが持たれています。小沢容疑者は、午後にも再び女子高校生の病室を訪れ、「腹部の写真を撮る」と言って服を脱